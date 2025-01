Vídeo: helicóptero com cinco pessoas cai em Santa Catarina

Um helicóptero com cinco pessoas a bordo caiu, na tarde deste sábado (4/1), em Penha, no Litoral Norte de Santa Catarina. Todos os passageiros foram resgatadas com vida. Duas pessoas se feriram.

Um idoso de 80 anos foi levado um hospital, após atendimento das equipes do Serviço Móvel de Urgência (Samu). O outro acidentado foi o piloto, que teve pequenas escoriações no punho.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, o helicóptero é particular e funcionava como veículo de passeio. A queda ocorreu no momento em que a aeronave tentava levantar voo, a cerca de 4 metros de altura.

A aeronave caiu no canteiro às margens da SC-414, também conhecida como Rodovia Transbeto, por volta das 14h30. Até as 15h15, os socorristas permaneciam no local para gerenciar riscos por conta do vazamento de combustível da aeronave na região.