Criança de 11 anos é resgatada por PRF após ser esquecida em estrada

Uma criança de 11 anos foi esquecida por familiares em uma lanchonete, na Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo, e agentes da Polícia Rodoviária Federal foram acionados para resgatá-la.

A menina, que havia se perdido dos familiares, foi encontrada por um homem que acionou a PRF. Ela contou aos policiais que se desencontrou dos avós ao ir ao banheiro da lanchonete.

A garota foi conduzida para a Unidade Operacional (UOP) da PRF em São José dos Campos, onde os policiais utilizaram de recursos tecnológicos para localizar algum familiar. Ao contatar um tio, que viajava com a família, os policiais informaram a localização da menina. Foi constatado que ela se perdeu por falta de atenção dos responsáveis.

Segundo a PRF, a criança viajava no veículo com seus avós. Em outro veículo, viajavam o tio, a tia e filhos. Ao pararem para verificar o abastecimento, a menina desceu do carro e foi ao banheiro.

Não lembrando que a criança havia desembarcado, eles seguiram viagem e somente perceberam sua ausência, ao parar em outro posto de abastecimento há 30 km. "Quando recebi a ligação da PRF nos acalmamos. Tivemos certeza que minha sobrinha estava segura.", afirmou o tio da criança. A menina foi devolvida aos familiares.

Conforme a PRF, casos como esse não são tão incomuns. Segundo relatório do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em 2022, foram registradas 2.169 crianças desaparecidas. Uma média de seis casos por dia. Destas, 30,72% foram na região Sudeste.