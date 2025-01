Bolo envenenado: mulher é presa após morte de três pessoas

Uma mulher suspeita de envolvimento no caso do bolo contaminado com arsênio foi presa pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, no domingo (5/12). Três pessoas morreram após comerem o alimento no município de Torres. A suspeita presa é nora da mulher que preparou o bolo — que segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). As informações são do jornal O Globo.

A Polícia Civil já ouviu algumas pessoas no inquérito que apura mortes de três mulheres da mesma família após comerem o bolo. A mulher que preparou o alimento também deve ser ouvida quando estiver em melhores condições de saúde.



Relembre o caso

Na véspera de Natal (24/12), três pessoas morreram e duas precisaram ser hospitalizadas, incluindo uma criança de 10 anos, depois de ingerirem um bolo que foi oferecido durante uma confraternização no dia anterior, em Torres.

A Polícia Civil indicou que haveria arsênio (substância tóxica) no sangue das vítimas. Exames realizados pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP) seguem em andamento. Investigadores apuram a possibilidade de intoxicação alimentar ou de envenenamento. Além disso, a Polícia também uma investigação sobre a morte do ex-marido da mulher que preparou o bolo. Ele morreu em setembro de 2024 em decorrência de uma suposta intoxicação alimentar.

O Correio tenta contato com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, mas ainda não obteve retorno.