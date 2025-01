Flamengo acompanha caso de patrocinadora após suspensão; veja cenário

Nos últimos dias, a nova gestão do Flamengo tomou um susto por conta da suspensão de forma nacional da PixBet, patrocinadora máster do clube. A empresa opera no Brasil com base na regulamentação da Loterj (Loteria do Estado do Rio de Janeiro). No entanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu a licença da “bet”. A Esportes da Sorte, que patrocina o Corinthians, também não entrou na lista das regularizadas.

Diante desta situação apreensiva, a diretoria do Flamengo observa e se atenta ao caso para que não haja uma grande perda financeira. Se a empresa for rejeitada no Brasil, o contrato de patrocínio será afetado. É, afinal, o maior patrocinador do clube com um valor anual de R$ 110 milhões.

A casa de apostas entendia que conseguiria funcionar no Brasil todo com o pagamento da outorga apenas ao governo estadual do Rio, via Loterj. Além disso, chegou a pagar outorga nos últimos dias de 2024. Contudo, o Ministério da Fazenda vai analisar a origem do dinheiro. A empresa informou ao Flamengo que tem a expectativa de que sua situação regularizada nas próximas semanas. O clube, aliás, espera que tudo seja resolvido o mais rápido possível.

Caso não se conclua de forma positiva, a nova gestão do Bap terá que ir atrás de novo patrocinador máster para incrementar as finanças do clube. O Fla, aliás, está com um orçamento de apenas R$ 3 milhões em caixa por conta das contratações do meio de 2024 e a compra do terreno do Gasômetro para construção do estádio.

A liminar determina que a Loterj e o governo do Rio de Janeiro cumpram a decisão em até 5 dias. A medida coincide com o início da regulamentação nacional do mercado de apostas esportivas, que passou a vigorar na quarta-feira (1º.jan).

Maior patrocínio da história do Flamengo

Até o momento, o Flamengo divulga a marca da Pixbet em suas redes sociais e também segue no uniforme de treino dos jogadores. O vínculo do patrocínio máster é válido até 2027 e vai render cerca de R$ 470 milhões até o fim do contrato.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.