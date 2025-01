Homem volta de viagem e descobre corpo de desconhecido dentro de casa

Um corpo em decomposição foi encontrado no banheiro de uma casa em Brasilândia de Minas, na Região Noroeste de Minas, quando o dono do imóvel voltou de viagem, nesta segunda-feira (6/1). Ele se assustou e chamou a Polícia Militar.

O proprietário saiu em viagem em 31 de dezembro e encontrou o cadáver no banheiro externo da residência, no Centro da cidade. O mau cheiro foi o que chamou atenção do homem ao chegar em casa e motivou a busca pela casa.

A PM informou que o corpo era do sexo masculino e não havia sinais de violência ou sangue no local. O invasor pode ter pulado o muro da casa enquanto o morador esteve fora e se instalado no local.

A perícia não apontou a causa da morte. O caso está sob investigação.