Passageira xinga e agride motorista de aplicativo por não entrar em garagem

Uma médica agrediu um motorista de aplicativo após ele se recusar a entrar em um condomínio em Salvador. O caso ocorreu no Horto Florestal, bairro nobre da capital baiana, em 26 de dezembro, mas veio à tona na terça-feira (7/1).

O motorista agredido é Luan Felipe de Araújo, de 33 anos. Ele disse ao g1 que a passageira pediu que ele entrasse no condomínio de forma agressiva. "Ela foi super mal-educada, como se eu tivesse obrigação", alegou.

Assim que percebe que a mulher se exaltou, Luan Felipe começa a gravar a conversa. Ela diz que não vai descer na rua porque tem medo. "Eu estou cheia de joia. Por favor, entre! O senhor vai entrar sim porque eu não vou ficar na rua", afirma.

As imagens capturadas por ele mostram a passageira avança para frente, tentando pegar o volante, e em seguida agride o motorista, dando-lhe tapas no rosto e no braço, chamando-o de "imbecil".

Assista ao vídeo a seguir:

Luan relatou ter entrado em contato com um advogado e acionado o suporte da Uber. Ao motorista, a empresa informou que iria bloquear a passageira da plataforma.

Ao Correio, o advogado do trabalhador, Josenor Costa, explicou que vai entrar com duas ações contra a passageira: uma na esfera criminal, por injúria e agressão física; e outra na esfera cível, por danos morais.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa da médica. O espaço está aberto para manifestações.

O Correio ainda entrou em contato com a Polícia Civil da Bahia e com a assessoria de imprensa do aplicativo, em busca de informações. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.