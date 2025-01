Polícia prende suspeito de envenenar uma família no Piauí

A Polícia Civil do Piauí (PCPI) prendeu, nesta quarta-feira (8/1), o homem suspeito do envenenamento de uma família em Parnaíba, no litoral do estado. O homem foi identificado como Francisco de Assis Pereira da Costa, 53 anos. Ele também foi internado junto a oito familiares após consumir arroz contaminado, no entanto, havia recebido alta hospitalar. No total, quatro pessoas morreram: dois enteados e duas crianças de um e três anos. As informações são do g1.

As nove pessoas da mesma família comeram um baião de dois contaminado com terbufós, uma substância tóxica parecida com o "chumbinho". Ela é utilizada como inseticida. Uma criança de quatro anos segue internada no Hospital de Urgência de Teresina (HUT), conforme noticiou o g1.

O prato foi preparado pela própria família no dia 31 de dezembro, um dia antes das internações. Inicialmente, havia suspeitas de que o peixe doado à família no dia 31 de dezembro estivesse estragado ou envenenado, mas a análise pericial descartou essa possibilidade. O casal que realizou a doação do peixe não é considerado suspeito pela polícia.

Segundo o delegado Abimael Silva, a substância foi colocada no baião no dia 1° de janeiro, visto que a família ingeriu o mesmo prato, da mesma panela, na noite anterior. "No dia 31, a família fez o baião de dois e consumiu, mas ninguém passou mal. Só depois do meio-dia do dia 1º começaram a sentir os efeitos", comentou o delegado ao g1.