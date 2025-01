O significado da obra "As Mulatas", que retornou ao Planalto após o 8/1

A obra As Mulatas, de Di Cavalcanti, retornou ao Palácio do Planalto nesta quarta-feira (8/1), após ter sido danificada por participantes dos atos antidemocráticos que ocorreram há dois anos. O quadro foi recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela primeira-dama, Janja da Silva.

O afresco reflete o interesse do artista pelo muralismo, que é a pintura executada sobre uma parede, em um painel montado para uma exposição permanente. A inspiração neste movimento artístico também é percebida na obra Músicos, parte do acervo do Palácio da Alvorada.

As Mulatas faz parte de uma série de quadros de Di Cavalcanti que retratam as figuras de mulheres pretas. Na concepção do artista, as representações valorizam a brasilidade e a população brasileira.

A obra não tinha nome inicialmente. Intermediários e colecionadores, porém, a nomearam para facilitar a identificação.

Di Cavalcanti

Emiliano Augusto Cavalcanti de Albuquerque Melo, conhecido como Di Cavalcanti, foi um pintor e desenhista brasileiro. É um dos mais ilustres representantes do modernismo brasileiro, junto de Tarsila do Amaral e Anitta Malfatti.

O estilo artístico de Cavalcanti era marcado pela influência do expressionismo alemão, cubismo e dos muralistas mexicanos, como Diego Rivera.

Entre as temáticas de seu trabalho estão temas tipicamente brasileiros, como o samba e o litoral do país. Além disso, enfatizava os diversos tipos femininos.