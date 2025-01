As inspirações de Bad Bunny para álbum mais recente

Bad Bunny, o fenômeno da música latina, lançou no último domingo (5) seu tão aguardado sétimo álbum de estúdio, Debí Tirar Más Fotos, que rapidamente se tornou um sucesso global. Com 17 faixas, o álbum conquistou a liderança nas paradas do Spotify e Apple Music, refletindo o impacto de Benito Martinez, mais conhecido como Bad Bunny, no cenário musical mundial.

Em entrevista à TIME, o cantor porto-riquenho de 30 anos compartilhou detalhes sobre as inspirações e o significado de seu novo trabalho. Ao contrário dos rumores sobre as músicas serem baseadas em seu relacionamento com Kendall Jenner, Bad Bunny deixou claro que suas composições têm significados amplos e pessoais. “Eu escrevi músicas inspiradas por pessoas que ninguém faz a menor ideia de quem são”, explicou. Ele falou sobre como suas canções podem tratar de temas como a ausência de alguém ou o amor, mas também de outras situações de perda ou mudança.

O título Debí Tirar Más Fotos (Eu Deveria Ter Tirado Mais Fotos) reflete o desejo de Bad Bunny de preservar momentos especiais e nostálgicos, especialmente com sua terra natal, Porto Rico. “Às vezes, você se sente um pouco nostálgico, um pouco sentimental”, comentou sobre o projeto, descrevendo-o como uma “carta de amor” à sua ilha. Além disso, o álbum traz influências profundas da música tradicional de Porto Rico, como a plena, combinada com elementos contemporâneos. A gravação foi feita ao vivo, com músicos exclusivamente de Porto Rico, e o cantor destacou que o disco é o “mais porto-riquenho de todos.”

Em relação à sua relação com Kendall Jenner, que gerou muitos rumores desde que foram vistos juntos em 2023, Bad Bunny preferiu manter sua vida pessoal em segundo plano. Ele reafirmou que, embora as músicas possam ser interpretadas de várias maneiras, seu trabalho é, acima de tudo, um reflexo de sua própria experiência e emoção. Além disso, o cantor fez referência ao ex de Kendall, Devin Booker, em sua colaboração com Eladio Carrión, na música Coco Chanel, aludindo ao basquete e ao signo de Escorpião da modelo.

Acompanhado de sua mensagem de amor à cultura porto-riquenha, o álbum Debí Tirar Más Fotos também representa um marco na carreira de Bad Bunny, que está refletindo sobre o legado que deseja deixar. “Qual é o propósito de estar aqui nessa posição? O que vem depois? Eu quero dar aos jovens a oportunidade de mostrar os ritmos de Porto Rico”, disse o cantor, que tem utilizado sua plataforma global para destacar a cultura e a música de sua terra natal.