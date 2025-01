Homem morre depois de pular de paraglider em Minas Gerais

Após duas horas de busca, o corpo do homem foi encontrado com múltiplas fraturas em mata fechada pela equipe do Corpo de Bombeiros - (crédito: CBMMG)

Um homem, de 45 anos, morreu após saltar de paraglider no Pico do Gavião, um dos principais pontos turísticos da Serra da Mantiqueira, em Andradas, no Sul de Minas Gerais, próxima à divisa com Águas da Prata, em São Paulo. O acidente aconteceu na tarde dessa sexta-feira (10/1).

A vítima era natural da cidade de São Paulo, mas em Andradas. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a guarnição foi acionada depois que outros praticantes do esporte, que também estavam no local, testemunharam o equipamento do homem caindo em mata fechada, por volta das 17h.

O Pico do Galvão tem 1.663 metros de altitude, mas os bombeiros não conseguiram precisar a altura da queda do atleta.

A esposa do homem conseguiu contato pelo telefone com a vítima, que informou as coordenadas aproximadas do local da queda, utilizadas pelos bombeiros durante as buscas. A equipe se deslocou até o ponto de salto e adentraram na mata por uma trilha, com apoio de um amigo da vítima que conhecia a região.

De acordo com os bombeiros, foi feito um deslocamento a pé por cerca de duas horas, por pouco mais de quatro quilômetros, até que o homem fosse encontrado caído no solo, já sem sinais vitais e com múltiplas fraturas.

A guarnição removeu o corpo com apoio da aeronave Pégasus, da Polícia Militar de Minas Gerais, que foi içado até a pista de salto do Pico do Gavião. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e encaminhou o corpo à Funerária Bom Pastor, no município de Andradas.

