Vídeo: incêndio de grandes proporções atinge mercado popular da Uruguaiana

Por Antônio Ribeiro — Um incêndio de grandes proporções atingiu o mercado popular da Uruguaiana, no Centro do Rio, neste domingo (12). O cenário é de destruição, com viaturas da polícia, caminhões dos bombeiros, pessoas desesperadas e diversas lojas atingidas.

Segundo um lojista, o incêndio teria começado em uma loja de roupas na Rua dos Andradas e atingiu pelo menos 40 estabelecimentos da quadra C do mercado popular.

O proprietário de uma das lojas contou que as chamas tomaram conta dos comércios muito rápido.

“Não tem nem o que falar. Começou a pegar fogo agora na minha ali. Não sei se vai espalhar para tudo, mas começou numa loja bem distante, foi lambendo tudo muito rápido. Não deu 40 minutos e já tinha lambido tudo”, desabafou o comerciante.

Foram disponibilizados mais de 60 militares de 10 quartéis

Dez quartéis do Corpo de Bombeiros foram mobilizados para combater o incêndio, que já está sob controle após mais de uma hora e meia de ação dos agentes.

Equipes da CET-Rio e da Polícia Militar também estão no local. O trecho da Rua Uruguaiana e da Rua dos Andradas próximo à quadra está interditado, assim como a pista lateral da Presidente Vargas.

A Light informou que enviou uma equipe para verificar se houve impacto na rede elétrica.

Veja vídeo

Fumaça obriga MetrôRio a fechar estação temporariamente

Em nota, o MetrôRio informou que a estação Uruguaiana/Centro foi fechada temporariamente devido à presença de fumaça e por medida de segurança. A empresa orienta os clientes a utilizarem as estações Saara/Presidente Vargas ou Carioca/Centro.

Prefeito está no local do incêndio



O prefeito do Rio, Eduardo Paes, que estava fazendo vistoria pela cidade, também está no local do incêndio. Ele parabenizou a atuação dos bombeiros, que agiram rápido no combate às chamas: “Primeiro é parabenizar o trabalho do Corpo de Bombeiros, que foi muito rápido, e evitou que uma tragédia maior acontecesse.”

Paes também destacou a oportunidade de reconstrução do local com mais qualidade e organização, através de um planejamento, assim como foi feito com o Mercadão de Madureira, que, após um incêndio, foi completamente revitalizado e transformado em um shopping de alta qualidade.

“Aqui surge uma oportunidade pra gente fazer uma coisa mais definitiva e com mais qualidade. Mas eu espero poder fazer isso de uma maneira mais organizada, com uma estrutura melhor. Aqui tem um belo exemplo na Cidade do Rio, que é o Mercadão de Madureira, que pegou fogo, era uma coisa meio bagunçada assim, foi totalmente recuperado e passou a ser um shopping com muita qualidade ali em Madureira”, disse o prefeito.

Além disso, ele garantiu que a prefeitura ajudará os comerciantes afetados.

“Eu já avisei aos comerciantes, que infelizmente perderam suas coisas, seu comércio, que a gente vai ajudar, vamos reconstruir, vamos fazer tudo direito. Então, todo mundo aqui pode ficar tranquilo que a gente vai reconstruir”, garantiu Paes.

As autoridades continuam investigando as causas do incêndio, enquanto as equipes de emergência ainda trabalham no local. Ainda não há informações de feridos.

Muitos lojistas aguardam na frente do camelódromo para saber se seus estabelecimentos foram atingidos.