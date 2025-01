Três pessoas morrem em acidente com carro de prefeitura e carreta em Goiás

O motorista do carro e dois passageiros morreram no local - (crédito: Reprodução/PRF GO)

Três pessoas morreram e outras duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente na BR-153, km 245, em São Luiz do Norte, região norte de Goiás.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o sinistro ocorreu na madrugada desta segunda-feira (13/1) e envolveu um carro e uma carreta.

Segundo informações preliminares, o veículo era da Prefeitura de Alto Horizonte e transportava pacientes para tratamento de saúde em Goiânia quando colidiu com a carreta que cruzava a rodovia.

O motorista do carro e dois passageiros morreram no local. "Dois passageiros com ferimentos graves foram socorridos e encaminhados para o Hospital Estadual em Uruaçu", afirma a PRF. Imagens divulgadas pela corporação mostra o automóvel com frente destruída.

Veja vídeo