Duas pessoas morrem após parte de rodovia ceder no interior de Sergipe

Chuvas que atingem Capela, no interior de Sergipe, fizeram com que rodovia cedesse - (crédito: César de Oliveira/Governo de Sergipe)

Ao menos duas pessoas morreram e uma terceira ficou desaparecida após uma rodovia ceder na madrugada deste domingo, 12, em meio às fortes chuvas que atingem Capela, município no interior de Sergipe. Dois carros foram arrastados pela força da água após o desmoronamento do trecho, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMSE).

As vítimas são duas mulheres, de idades ainda não reveladas.

Segundo o governo estadual, as buscas continuam para localizar a terceira pessoa, ainda desaparecida.

Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros fazem a procura subaquática, com auxílio do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), se deslocou até a região e montou um Comitê de Gerenciamento de Crise por conta dos danos causados gerados pelas chuvas.

"Registramos mais de 180 milímetros de chuva em Capela na sexta e no sábado, que é um volume muito grande. Foi uma fatalidade da natureza, mas toda equipe está aqui preparada para atuar", disse, em nota.

O governador disse, em vídeo publicado nas redes sociais, que as duas vítimas fatais, além da pessoa que está desaparecida, estavam em uma Volkswagen Saveiro, que acabou caindo de cima da rodovia durante o desmoronamento.

Um Chevrolet Onix também teria sido afetado, mas o motorista, que estava sozinho no carro, conseguiu se salvar.

Conforme o governo estadual, a média de chuva considerada normal para a região varia de 40 a 50 milímetros (mm). Entre sexta, 10, e sábado, 11, porém, houve o acumulado de 187 milímetros em Capela, sendo mais de 120 mm no intervalo das últimas 24 horas.

A rodovia afetada foi a SE-438, que liga a BR-101 ao município de Capela. A estrada é conhecida como Rodovia Santa Clara.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi até o local.

"Aqui é uma rodovia antiga, na qual havia manilhas que não suportaram a força da água", disse o governador. "Substituiremos essas manilhas por uma ponte com maior suporte de trafegabilidade."

O prefeito de Capela, Júnior Tourinho, também se manifestou nas redes sociais. "As equipes das secretarias de Obras e Assistência Social estão nas ruas, verificando os estragos das chuvas, sinalizando vias e garantindo apoio às famílias atingidas", escreveu,

A Defesa Civil estadual afirmou que, na sexta-feira, foi emitido um alerta de probabilidade de chuvas moderadas a intensas, com raios, trovões e ventos fortes em todo o Estado, para as 72 horas seguintes.

"No mesmo dia, equipes do órgão se reuniram com o governador, que determinou o monitoramento das chuvas", disse a Defesa Civil. "Desde 2023, o Estado conta com um plano de contingência, elaborado desde o início da gestão, em que os órgãos envolvidos já foram treinados para atuarem de acordo com as suas responsabilidades, em caso de necessidade."