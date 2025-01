Deslizamentos após chuva em Ipatinga e Santana do Paraíso deixam 11 mortos

Por Giovanna de Souza — Onze pessoas morreram soterradas na região do Vale do Aço (MG), neste fim de semana. A tragédia foi provocada pelo temporal que atingiu a região na madrugada do domingo (12/1). Na noite de ontem, os bombeiros localizaram o décimo corpo no município de Ipatinga. Na cidade vizinha Santana do Paraíso, uma pessoa também morreu em função da chuva.

A décima vítima localizada é a quinta pessoa morta de uma mesma família, que morava na Rua Turim, no Bairro Bethânia.

Na manhã desta segunda-feira, a cidade está sob alerta de chuvas intensas, com previsão de precipitação de até 50 mm, além de ventos intensos, de até 60 km/h.

De acordo com o prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes (PL), o corpo foi encontrado por volta das 21h, em um trabalho conjunto do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), Polícia Civil (PCMG) e Militar (PMMG), Guarda Civil Militar e voluntários.

Em entrevista coletiva junto de representantes das forças de segurança, ainda na noite de domingo, Gustavo informou que as chuvas também deixaram uma pessoa ferida e 150 pessoas desalojadas.

Segundo ele, além do temporal da madrugada, o fato de ter chovido há dias na cidade deixou a terra encharcada e potencializou os deslizamentos de terra. No Bairro Bethânia, que teve sete mortes, choveu 204 mm ao longo da madrugada.

Registros da prefeitura ainda sinalizam que a cidade registrou 80 mm de chuva em apenas uma hora na madrugada.

As buscas foram finalizadas ainda no período noturno, por volta das 23h, quando todos os desaparecidos foram localizados. Durante a segunda-feira, os bombeiros de Ipatinga montaram uma força tarefa e irão realizar vistorias na região.

Vítimas

Os corpos de sete pessoas foram encontrados no bairro Bethânia, sendo as vítimas uma criança de 8 anos, que morreu soterrada na rua Boston e cinco pessoas de uma mesma família, com idades entre 8 e 75 anos, que foram vítimas de um deslizamento na rua Turim, na altura do número 40. O corpo de uma mulher idosa, de 68 anos, também foi encontrado na mesma rua, em residência de número 225.

Na rua Tucanuçu, dois idosos foram vítimas de um deslizamento de encosta. A mulher, de 69 anos, morreu no local, enquanto o homem, de 78, foi resgatado com vida, mas morreu no hospital.

Já no bairro Granjas Vagalume, um homem de 31 anos foi encontrado morto por moradores da região.

Em Santana do Paraíso, a vítima foi uma mulher, de 36 anos. Ela chegou a ser resgatada com vida, mas morreu posteriormente.