Morre turista argentino que foi baleado ao entrar por engano em comunidade no RJ

Morreu nesta segunda-feira (13/1) o turista argentino Gastón Burlón. Ele foi baleado em 12 de dezembro do ano passado após entrar por engano em uma comunidade na região de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Burlón foi guiado pelo aparelho de GPS ao local. Ele tinha 51 anos.



Leia também: Turista argentino é baleado no Rio após errar caminho para o Cristo Redentor

A morte foi confirmada pela Câmara de Turismo de Bariloche em nota publicada nas redes sociais. "Com profundo pesar, a Câmara de Turismo de Bariloche, e todas as instituições que a integram, lamenta o falecimento de Gastón Burlón, um dirigente cuja paixão pela promoção do turismo e de nosso destino será recordada como um valioso aporte para a nossa comunidade", diz trecho do comunicado. Burlón era ex-secretário de Turismo da cidade de Bariloche.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cámara de Turismo de Bariloche (@camaraturismobariloche)

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A polícia ainda não realizou a prisão do suspeito de efetuar os disparos. Após ser baleado, o argentino bateu o carro, com o qual transportava a família dele, em um muro. Apesar de ter sido socorrido e levado a um hospital municipal, ele não resistiu aos ferimentos.