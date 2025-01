Cometa que pode ser o mais brilhante do ano será visto a partir desta semana

A previsão indica melhor visibilidade de países do Hemisfério Sul. Em razão da baixa posição no céu, não haverá visibilidade favorável no Hemisfério Norte - (crédito: divulgação / Nasa)

Batizado de C/2024 G3 (ATLAS), o cometa que pode ser o mais brilhante do ano será visto do céu a partir desta semana, inclusive do Brasil. Desde a segunda-feira, 13, o corpo celeste está mais próximo do Sol. Tipicamente, os cometas ficam mais brilhantes neste período, que é chamado de periélio.

Eles ficam quatro vezes mais próximo do Sol do que Mercúrio. Caso sobreviva ao período do periélio, ele poderá ser visto no céu da noite até sábado, 18, podendo ser observado com o uso de binóculos em um céu limpo.

A previsão indica melhor visibilidade de países do Hemisfério Sul. Em razão da baixa posição no céu, não haverá visibilidade favorável no Hemisfério Norte.

Segundo o portal Starwalk Space, o C/2024 G3 é considerado um cometa rasante solar: passando extremamente próximo ao Sol no periélio, podendo no entanto, posteriormente fragmentar-se ou evaporar-se completamente.

O cometa foi descoberto ainda no ano passado pelo Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (Último Sistema de Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides, em tradução livre), usado pela agência espacial americana (Nasa) para monitorar objetos próximos à Terra.

Ele chegou a ser fotografado da Estação Espacial Internacional pelo astronauta da agência Don Petit no domingo, 11.

Os cometas são compostos de poeira, gases congelados, gelo e rochas unidas após a formação do Sistema Solar.

À medida em que se aproximam do Sol, ficam lentamente mais quentes e brilhantes. O gelo se transforma em gás e afasta a poeira, formando a tradicional cauda associada aos cometas.