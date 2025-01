Chuvas intensas colocam o Brasil em alerta

O Brasil segue em alerta devido às chuvas intensas que atingem diversas regiões, causando deslizamentos e alagamentos. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Nordeste, parte do Norte, Sudeste e Centro-Oeste enfrentam risco elevado de precipitações volumosas. O cenário é agravado pelos alertas do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden/MCTI), que indicam probabilidade moderada a alta de eventos geo-hidrológicos, como enxurradas e deslizamentos.

Em Minas Gerais, 24 pessoas perderam a vida na última semana devido a deslizamentos, incluindo 11 mortes registradas no domingo (12) em Ipatinga e Santana do Paraíso. No Recife, a elevação da maré também causou transtornos com alagamentos em diversas ruas.

Nos próximos dias, a previsão é de chuvas persistentes em quase todo o país, com acumulados que podem ultrapassar 80 milímetros em estados do Centro-Oeste, norte de Minas Gerais, Tocantins, sul do Pará e regiões do centro-oeste do Nordeste.

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional informou que a Defesa Civil Nacional está em contato com governos estaduais e municipais para mitigar os impactos, enquanto o Inmet reforça orientações de segurança, como evitar árvores em caso de ventos fortes e desligar aparelhos elétricos.

Segundo o Imnet, esse cenário de chuvas intensas é influenciado pela atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), um dos principais sistemas meteorológicos responsáveis por precipitações no país.

A ZCAS caracteriza-se por uma faixa de nebulosidade que se estende do sul da Amazônia até o Atlântico Sul, passando pelas regiões Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. Sua formação ocorre quando há um alinhamento entre a umidade proveniente da Amazônia e sistemas de baixa pressão no Atlântico, favorecendo a convergência de ventos e a formação de nuvens carregadas. Durante sua atuação, a ZCAS pode persistir por vários dias, ocasionando volumes significativos de chuva nas áreas sob sua influência.





Nordeste: risco elevado e comunidades vulneráveis

Estados do Nordeste, como Maranhão, Piauí, Bahia, Pernambuco e Ceará, enfrentam chuvas intensas acompanhadas de ventos de até 100 km/h. Na Bahia, as bacias dos rios Cachoeira e Una estão sob alerta devido à possibilidade de enxurradas e alagamentos. Até segunda-feira (13), 65 cidades baianas haviam registrado ocorrências, incluindo deslizamentos e alagamentos, deixando 236 desabrigados e 878 desalojados. Quatro municípios decretaram situação de emergência: Jaguaquara, Maiquinique, Itajuípe e Floresta Azul.

No Piauí, a cidade de Picos registrou 135 milímetros de chuva em apenas 24 horas, o que resultou em bairros alagados, 500 famílias atingidas e duas mortes, incluindo um homem morto após ser arrastado por enxurradas ao tentar salvar seus cachorros.

Em Salvador, capital do estado, já choveu cerca de 50% do previsto para todo o mês de janeiro apenas nas últimas 24 horas. Em Sergipe, foram enterradas nesta semana três pessoas que morreram após o carro em que estávam cair em uma cratera formada pelo temporal. No Rio Grande do Norte, em Natal, 29 mil imóveis ficaram sem energia elétrica devido as fortes chuvas

Sudeste: tragédias em Minas Gerais e Espírito Santo

No Sudeste, Minas Gerais tem sido o estado mais atingido pelas fortes chuvas, registrando 25 mortes causadas por deslizamentos e enchentes. Mais de 3 mil pessoas foram obrigadas a deixar suas casas devido aos estragos. Governador Valadares, Ipatinga e Belo Horizonte estão entre as cidades sob alerta moderado do Cemaden para enxurradas e inundações. No Espírito Santo, as cidades de Colatina e São Mateus também enfrentam risco semelhante.

O número de desalojados e desabrigados em Minas Gerais praticamente dobrou, de acordo com o boletim mais recente da Defesa Civil estadual. Desde o início do período chuvoso, 3.553 moradores tiveram que abandonar seus lares, em comparação aos 1.776 registrados anteriormente. Ipatinga, uma das cidades mais impactadas, contabilizou dez mortes no domingo, após deslizamentos de terra. O balanço da prefeitura aponta que cerca de 85 mil pessoas foram afetadas, das quais 217 precisaram ser removidas e estão abrigadas em locais seguros ou em casas de familiares.

Centro-Oeste e Norte: chuvas persistentes

O Centro-Oeste e parte do Norte também enfrentam volumes elevados de chuva, com previsão de acumulados superiores a 80 milímetros em Tocantins e sul do Pará. São previstos para Mato Grosso, centro norte de Goiás e centro-oeste do Mato Grosso do Sul 80mm, com áreas pontuais superando os 150 mm.

*Estagiária sob supervisão de Renato Souza