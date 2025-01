Menina de 4 anos é morta a facadas pela irmã enquanto dormia

Uma menina de 4 anos identificada como Soraia Schmidt foi esfaqueada pela irmã, de 22 anos, nesta segunda-feira (13/1), em Mafra (SC) enquanto dormia. Ela foi rapidamente socorrida ao Hospital São Vicente de Paulo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento médico. As informações são do Portal Terra.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou a irmã mais velha da vítima escondida em um dos cômodos da casa. Ela foi detida em flagrante. Os agentes utilizaram armamento químico não letal para conter a suspeita durante a abordagem, quando ela estava armada com duas facas e apresentava sinais de surto psicótico. A autora do crime foi internada em uma clínica psiquiátrica.

O delegado Eduardo Borges informou ao SBT que a suspeita se isolava no próprio quarto dias antes do crime. "Segundo as investigações, ela já sofria com um transtorno e fazia tratamento. Ao ficar sozinha com a irmã praticou o atentado contra a vida. Ela foi detida no local e permanece internada", afirma.

Demais informações do processo correm em segredo de justiça. O Correio entrou em contato com a Secretaria de Segurança de Santa Catarina e de Mafra, mas, até o momento da publicação, não obteve retorno.