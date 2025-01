Adolescente de 15 anos mata homem e se entrega à polícia em BH

Um adolescente, de 15 anos, e um cúmplice, de 17, se entregaram à polícia após atirarem em um homem, de 38 anos, que ameaçava uma criança de quatro anos. O homem morreu no local. O caso aconteceu na noite dessa terça-feira (14/1), no bairro Vista Alegre, na Região Oeste de Belo Horizonte.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a guarnição foi acionada para uma ocorrência de pessoa baleada. Ao chegar no local indicado, encontraram um homem alvejado com disparos de arma de fogo na perna direita, com perda significativa de sangue.

Os militares recolheram o homem do solo e o encaminharam para uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que estava próxima ao local para atendimento. O homem foi atendido, mas o óbito foi constatado no local.

Durante diligências, uma testemunha contou aos policiais que ela e a família moravam no mesmo lote que a vítima e que, há bastante tempo, vem sendo vítima de ameaças e agressões cometidas pelo homem. Segundo ela, desde a manhã de terça-feira, o homem estava “em surto” e bem agressivo. Em certo momento, o homem pegou uma faca para ameaçar as testemunhas, quando testemunhas de 20 e 67 anos fugiram do local para evitar um mal maior.

No entanto, uma criança de quatro anos, filho de uma das testemunhas, ficou na residência e causou movimentação nos moradares da região, que começaram a gritar por ajuda. As testemunhas voltaram ao local e viram o homem já alvejado.

Em levantamento, os militares receberam informações anônimas de que os autores seriam dois adolescentes. A guarnição seguiu as diligências na região quando os menores se apresentaram à Polícia Militar, assumiram a autoria dos disparos e falaram onde estava a arma utilizada.

Um dos adolescentes, de 15 anos, relatou que estava no local na companhia do outro adolescente, de 17, enquanto portava uma arma de fogo, quando ouviu os moradores da região pedindo socorro e resolveu intervir. Ao chegar no local da mobilização popular, viu a vítima com uma ameaçando as pessoas com uma faca. Ele ordenou que a faca fosse largada, mas o homem disse que não tinha medo da arma que o adolescente apresentava e foi em direção ao menor.

Neste momento, o adolescente disse que atirou no chão para intimidar o homem, mas o homem seguiu em direção a ele, o que levou o menor a atirar na perna da vítima. Percebendo que o homem havia sido atingido, fugiu do local.

Ele informou a localização da arma do crime e os militares encontraram uma pistola calibre 9 mm.

Durante as diligências, as famílias dos adolescentes acompanharam o processo, e eles foram encaminhados à delegacia especializada.