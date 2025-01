Inmet emite alerta para quatro regiões

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou ontem um alerta de que o Nordeste, parte do Norte, o Sudeste e o Centro-Oeste enfrentam risco elevado de chuvas volumosas para as próximas horas. O cenário é agravado pelas advertências do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden/MCTI), que indicam probabilidade de moderada a alta de eventos geo-hidrológicos" — ou seja, enxurradas e deslizamentos.

Estados do Nordeste — como Maranhão, Piauí, Bahia, Pernambuco e Ceará — correm o risco de enfrentar chuvas intensas acompanhadas de ventos de até 100 km/h. Na Bahia, as bacias dos rios Cachoeira e Una estão sob alerta devido à possibilidade de enxurradas e alagamentos. Até a segunda-feira passada, 65 cidades baianas haviam registrado ocorrências, incluindo deslizamentos e alagamentos. O saldo era de 236 desabrigados e 878 desalojados. Quatro municípios decretaram situação de emergência: Jaguaquara, Maiquinique, Itajuípe e Floresta Azul. Em Salvador, choveu cerca de 50% do previsto para todo o mês de janeiro apenas nas últimas 24 horas.

Em Sergipe, foi confirmada a morte de uma terceira pessoa na queda de um trecho da rodovia SE-438, no município de Capela, que ao desabar engoliu dois veículos.

Em Natal, 29 mil imóveis ficaram sem energia elétrica devido às tempestades. No Piauí, o município de Picos registrou 135mm de chuva em 24 horas, o que resultou em bairros alagados, 500 famílias atingidas e duas mortes.

No Sudeste, Minas Gerais é o estado mais atingido pelas chuvas. São, por ora, 25 mortes causadas por deslizamentos e enchentes e mais de 3 mil desalojados. Governador Valadares, Ipatinga e Belo Horizonte estão entre as cidades sob alerta moderado para enxurradas e inundações. Aproximadamente 85 mil pessoas foram afetadas no estado.

*Estagiária sob a supervisão de Fabio Grecchi