Sobe para 26 o número de mortos pelas chuvas em Minas Gerais

O corpo de uma mulher idosa foi encontrado à beira de um córrego no município de Serro, na região do Vale do Jequitinhonha, na tarde de segunda-feira (13/1). Nesta quarta (15), a Defesa Civil de Minas Gerais confirmou que trata-se da vigésima sexta morte em razão do grande volume de chuvas que atinge o estado desde setembro de 2024.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Conforme registros da Defesa Civil, uma equipe da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) informou que localizou o corpo de uma idosa preso a uma cerca às margens de um córrego. O corpo apresentava sinais de afogamento e as investigações apontam que ela tentou atravessar o córrego e foi arrastada pelas águas.

Segundo o órgão, o município foi atingido por fortes chuvas durante a madrugada, o que também causou queda temporária de energia e a obstrução parcial da rodovia MG-010, na altura do quilômetro 233. As chuvas também deixaram 13 pessoas desalojadas e outras três desabrigadas na cidade.

Desde 27 de setembro, que marca o início do período chuvoso, dez pessoas morreram em Ipatinga, três perderam a vida em Ipanema e outras duas morreram em Raul Soares, enquanto os municípios de Uberlândia, Maripá de Minas, Coronel Pacheco, Nepomuceno, Capinópolis, Alterosa, Carangola, Tombos, Santana do Paraíso, Glaucilândia e Serro tiveram uma vítima cada.

Neste período, 354 pessoas ficaram desabrigadas em razão das chuvas desde o início do período chuvoso no estado. Todas elas precisaram de abrigo público ou habitação temporária em função de danos ou ameaça de danos em seus domicílios.

Já o número de pessoas desalojadas, ou seja, que precisaram sair de seus domicílios e se abrigar em casa de familiares ou amigos, chegou a 3.270. O número mais que dobrou de segunda para terça (14) e segue aumentando.

Entre as cidades mineiras com maior número de desalojados estão: Espinosa, no Norte do estado, com 1.023; Santana do Paraíso, no Vale do Aço, com 528; e Ipatinga, também no Vale do Aço, com 144.

Cidades que registraram problemas nas últimas horas

Em Juramento, no Norte de Minas, uma chuva intensa atingiu o município no período da noite de segunda-feira. Com isso, o Rio Juramento transbordou e causou danos em estradas rurais, em bueiros, provocando enxurradas e inundações de diversos pontos da cidade, inclusive a Prefeitura do município.

Segundo a Defesa Civil, pelo menos 30 famílias ficaram desalojadas na Comunidade de Saracura, na zona rural da cidade. O número de desalojados ainda está em atualização.

Já em Cristália, também no Norte, chuva intensa atingiu a cidade e deixou 17 comunidades ilhadas. O grande volume das chuvas provocou danos em estradas rurais, interdição de vias — incluindo três pontes e sete passagens —, quedas de muros e alagamento de residências. Ao todo, 27 pessoas ficaram desalojadas.

O município de Abaeté, na região Central Mineira, também contabiliza danos. Fortes chuvas atingiram o município durante o dia e causaram o transbordamento do Ribeirão Marmelada. As águas interditaram vias e avenidas, provocando o desabrigamento de quatro pessoas e o desalojamento de outras 15.