Furo para guarda-sol feito em Balneário Camboriú chega a custar R$ 150

Furos para guarda-sol feitos com furadeira na areia de Balneário Camboriú - (crédito: Instagram/Reprodução (@amandaciroco))

Um novo serviço para os banhistas está disponível na praia de Balneário Camboriú, destino famoso em Santa Catarina: furos para colocar o guarda-sol feitos com furadeira. A engenhoca empolgou os turistas pelo inusitado, mas, se quiser contratar a facilidade, precisa colocar a mão no bolso. O serviço pode chegar até R$ 150, de acordo com vídeos postados nas redes sociais.

"Diretamente de 2050 para te mostrar a tecnologia de ponta usada na praia", escreveu Amanda Ciroco em uma gravação postada na internet. A publicação acumula 10,6 milhões de visualizações até esta quinta-feira (16/1).

Além do furo com a furadeira, o jovem filmado pela empresária coloca uma estrutura de cano presa à corda do guarda-sol, para que ele não seja derrubado pelo vento.

Nos comentários da postagem, internautas apontam que a instalação pode chegar a R$ 150, a depender de quantos furos o banhista desejar. Segundo os turistas, a tecnologia já é utilizada em outras praias de Santa Catarina, como Ipanema.