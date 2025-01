Quem é a primeira mulher no comando de unidade da FAB

A major aviadora Joyce de Souza Conceição assumiu o comando do Primeiro Esquadrão do Primeiro Grupo de Transporte (1º/1º GT) da Força Aérea Brasileira, sediado na Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro (RJ), tornando-se a primeira mulher a comandar uma unidade Aérea na história da FAB.

"Esta nomeação histórica é um marco para a participação das mulheres nas Forças Armadas do Brasil e reforça a trajetória de pioneirismo e liderança da Major Joyce", frisa a FAB.

Natural de Manaus (AM), Joyce ingressou na FAB em 2003, formando-se aspirante a oficial aviadora em dezembro de 2006. Desde o início da carreira, a major tem se destacado pela competência e dedicação, sendo referência para as mais de 13 mil mulheres pertencentes ao quadro de militares da FAB.

“Fazer parte da primeira turma de Oficiais Aviadoras foi um desafio e uma grande responsabilidade. A adaptação ao voo e a formação completa nos dois anos de atividade aérea exigiram dedicação adicional. Na minha trajetória, na Academia da Força Aérea, considero que o espírito de grupo, sobretudo com minhas colegas de turma, bem como o profissionalismo dos instrutores da AFA, foram fatores fundamentais para que as dificuldades pudessem ser superadas”, relata Joyce.

Em 2016, no posto de capitão, Joyce se tornou a primeira mulher brasileira a pousar na Antártica. Cumprir as missões em apoio ao Programa Antártico Brasileiro foi motivo de enorme orgulho para ela. “Considero o ápice e a coroação da minha trajetória operacional como piloto da aeronave C-130. Os desafios da meteorologia instável na Península Antártica, com condições de visibilidade e teto restritas, além de ventos superiores a 100 km/h, exigiam experiência e perícia de toda a equipe”, afirma.

O Primeiro Esquadrão do Primeiro Grupo de Transporte é uma das unidades mais tradicionais e estratégicas da Força Aérea Brasileira (FAB). As responsabilidades incluem o transporte de tropas, cargas e suprimentos, além de missões de apoio humanitário, defesa e resgates.

Ao longo dos anos, a unidade tem se destacado em momentos de crise, enviando ajuda humanitária a países afetados por desastres naturais e realizando missões de transporte em zonas de conflito, consolidando-se como um pilar fundamental para a projeção de poder e assistência do Brasil no cenário global.