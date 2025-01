Helicóptero desaparecido é encontrado com sobreviventes em São Paulo

Um helicóptero caiu, na noite desta quinta-feira (16/1), em Caieiras, na Grande São Paulo. Segundo as primeiras informações, quatro pessoas estavam a bordo da aeronave. Os destroços do helicóptero foram encontrados na manhã dessa sexta-feira (17/1) pelo Comando de Aviação da Polícia Militar de São Paulo em uma área de mata fechada.

À CNN, a capitã da PM Natália Giovanini, afirmou que o piloto da aeronave e uma criança de aproximadamente 12 anos foram resgatados com vida. Segundo Natália, o piloto e a criança estão em atendimento e os demais ocupantes devem ser um homem e uma mulher. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos demais ocupantes.

Equipes do da Defesa Civil de Caieiras e da Polícia Militar estão no local. Rodovia dos Bandeirantes no trecho do km 30 está interditada para o pouso de um helicóptero de resgate.



*Matéria em atualização