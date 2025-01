Após incêndios, Governo de Rondônia proíbe venda de combustíveis em recipientes

O confronto entre a Polícia Militar e a facção criminosa, que começou no início da semana, já resultou em prisões, mortes e destruição de mais de 20 ônibus e outros veículos - (crédito: Policia Militar de Rondonia/ Divulgação )

Em resposta a atos criminosos registrados em Porto Velho, o governo de Rondônia publicou um decreto nesta quarta-feira (15/1), que proíbe a venda direta de substâncias inflamáveis adicionadas em recipientes que não o de fábrica.

Postos de combustíveis que não tenham como deixar de efetuar a venda deverão informar à Polícia Civil, sob pena de multa e responsabilidade civil e criminal. Nessa situação, a CNH e Licenciamento de Veículo do comprador deverão ser solicitadas e encaminhadas ao órgão.

O objetivo da medida é dificultar o acesso de criminosos a materiais inflamáveis. Cerca de 20 veículos – ônibus, carros e ao menos uma viatura da Polícia Militar – foram incendiados nos últimos dias. Devido à falta de segurança, motoristas e cobradores de ônibus paralisaram o serviço de transporte coletivo nesta terça e quarta (14 e 15/1), que já voltou a operar parcialmente.

"Os ataques recentes mostraram que é preciso agir rápido, para impedir que criminosos tenham acesso facilitado aos materiais inflamáveis. A população pode colaborar denunciando qualquer tentativa de compra suspeita", afirma o secretário estadual da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Felipe Bernardo Vital.

De acordo com autoridades locais, os ataques são uma reação a uma operação de retomada de moradias dominadas por organizações criminosas. Cerca de 70 apartamentos invadidos foram recuperados, e drogas e armas foram apreendidas.

"A facção [criminosa] obtém lucro não apenas com a venda de drogas, mas também com roubos, venda e aluguéis desses imóveis", afirma o comandante do 9º Batalhão, tenente-coronel Ewerson Pontes, em nota divulgada pela PM.

