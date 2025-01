Morre aos 91 anos Gleuber Vieira, ex-ministro e ex-comandante do Exército

Gleuber Vieira nasceu no dia 8 de dezembro de 1933, no Rio de Janeiro - (crédito: Divulgação/Exército Brasileiro)

Morreu, neste domingo o general do Exército Gleuber Vieira, aos 91 anos. Nascido no dia 8 de dezembro de 1933, no Rio de Janeiro, a carreira militar dele teve dois momentos históricos: entre 1º de janeiro e 10 de junho de 1999, atuou como o último ministro do Exército; e a partir de 10 de junho de 1999, foi o primeiro o comandante do Exército, cargo que exerceu até 1º de janeiro de 2003.

Cabe destacar que o Ministério do Exército administrava as questões militares terrestres, especialmente o Exército Brasileiro. A pasta foi substituída pelo Ministério da Defesa em 1999.

O Exército informou que Gleuber foi o responsável por significativas mudanças institucionais, como a inclusão de mulheres nos colégios militares, no Instituto Militar de Engenharia e na Escola de Saúde do Exército, ampliando a diversidade e modernizando a Força Armada. Vieira também foi responsável pela criação da Fundação Cultural Exército Brasileiro (FUNCEB).

Sob o comando d Gleuber Vieira, o Brasil participou de Missões de Paz da ONU em Moçambique e em Angola.

"Neste momento de profunda tristeza, prestamos nossas homenagens e expressamos as mais sinceras condolências à família, aos amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com este grande líder. Que sua memória inspire futuras gerações de brasileiros a servir com honra e dedicação à Pátria", disse o Exército, em nota.

Nasceu em 08 DEZ 1933 no Rio de Janeiro. Aspirante a Oficial de Artilharia da Turma de 1954, da AMAN. Em 1999, foi nomeado para o cargo de Comandante do Exército, face à implementação do Ministério da Defesa. Ao longo da carreira, publicou vários trabalhos, entre eles o livro História Oral do Exército na Segunda Guerra Mundial, 2001 e criou a Fundação Cultural Exército Brasileiro (FUNCEB). Em seu Comando, o Brasil participou de Missões de Paz da ONU em Moçambique (ONUMOZ), e em Angola (UNAVEM-III), com um efetivo maior contando com a participação de tropas. As mulheres passaram a ser ingressar nos Colégios Militares, no Instituto Militar de Engenharia e na Escola de Saúde do Exército.

