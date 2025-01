Governo prorroga atuação da Força Nacional no Amazonas por 90 dias

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou a prorrogação da atuação da Força Nacional de Segurança Pública no estado do Amazonas por mais 90 dias - (crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou a prorrogação da atuação da Força Nacional de Segurança Pública no estado do Amazonas por mais 90 dias. A decisão prevê a continuidade das operações nas regiões da calha do Rio Negro e do Rio Solimões, abrangendo os municípios de Barcelos e Coari, entre os dias 19 de janeiro e 18 de abril de 2025. A medida tem como objetivo combater o crime organizado, o narcotráfico e os crimes ambientais na região.

De acordo com a Portaria MJSP Nº 858/2025, publicada no Diário Oficial da União (DOU), desta segunda-feira (20/1), a prorrogação do emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio ao estado do Amazonas é considerado "imprescindível para a preservação da ordem pública, a segurança das pessoas e a proteção do patrimônio". As operações serão realizadas de forma planejada e episódica, com o apoio logístico do governo estadual, que deverá fornecer infraestrutura necessária para a atuação do contingente mobilizado.

As ações incluem fiscalização de atividades ilegais, como desmatamento, garimpo clandestino e tráfico de drogas, além do enfrentamento às facções criminosas que têm intensificado sua atuação na região. Barcelos e Coari são considerados estratégicos devido à localização em áreas de difícil acesso, utilizadas como corredores para transporte de entorpecentes e exploração ilegal de recursos naturais.

A portaria estabelece que o contingente da Força Nacional a ser mobilizado obedecerá ao planejamento elaborado pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, vinculada à Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). Os detalhes da operação, incluindo o número de agentes e recursos disponíveis, serão definidos com base nas necessidades específicas da missão. Essa ação dá continuidade às operações previamente iniciadas com foco no combate às atividades ilícitas ligadas ao narcotráfico e à extração ilegal de madeira, bem como na garantia da segurança dos moradores da região.

