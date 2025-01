"Minha intuição não falha", diz jovem ao descobrir traição pelo Spotify

Jovem notou comportamento estranho do ex no Spotify e descobriu traição - (crédito: FreePik)

Que dor de cotovelo, que nada! O jovem Caik Oliveira viralizou nas redes sociais após descobrir que estava sendo traído pelo seu ex-namorado de uma forma inusitada: pelo Spotify. O vídeo em que conta a história divertiu os internautas com detalhes bem-humorados e uma dose de ironia.

Segundo Caik, as suspeitas começaram quando percebeu uma atividade incomum no aplicativo de streaming de música. "Minha intuição não falha", garantiu. O jovem afirmou que o ex-namorado disse que ia passar a noite tranquilo em casa, mas ele notou que o amado estava ouvindo funk pelo Spotify perto da meia-noite.

Como ele sabia que geralmente o namorado só ouvia música enquanto dirigia, Caik sabia que havia algo errado. Desconfiado, ele ligou para o parceiro, mas as chamadas não foram atendidas. Foi então que decidiu ir até a casa do ex, onde encontrou evidências da traição: copos, uma bolsa e roupas que não pertenciam a ele.

A reação foi rápida e intensa. "Eu queria pegar as roupas do meu ex, colocar em um saco e jogar fora", contou. Quando não encontrou sacos de lixo, optou por algo mais drástico: jogou tudo pela janela, incluindo cabides e peças do guarda-roupa.

Após a confusão, os dois discutiram rapidamente, mas Caik decidiu encerrar a cena com uma saída dramática. "Se tem uma coisa que eu vou, é embora", concluiu.

A história foi tão impactante que até o perfil oficial do Spotify Brasil no X reagiu com humor: "Eu tô sem palavras." O vídeo também rendeu milhares de comentários de internautas que elogiaram a criatividade e o jeito descontraído de Caik ao lidar com a situação.

“Coragem de contar essa história assim, com tanto humor. Eu não sei se ria ou chorava no lugar dele!”, comentou uma usuária. Outro internauta escreveu: “Descobrir traição pelo Spotify é o auge da modernidade”.