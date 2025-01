Organização "Não é Não!" realiza nova campanha para o carnaval 2025

A organização Não é Não! lançou, nesta quarta-feira (22/1), um financiamento coletivo para a campanha de carnaval de 2025. A campanha vai até 10 de fevereiro e tem objetivo de desenvolver cartilhas educativas sobre segurança no carnaval e direitos das mulheres; expandir a rede de apoiadores, construída desde 2017; e produzir 20 mil tatuagens temporárias com a frase "Não é Não!" para serem distribuídas gratuitamente nos principais carnavais do Brasil.

Para participar, basta acessar o canal do Não é Não! no site da Benfeitoria e colaborar com a campanha. É possível ajudar com doações a partir de R$ 10. Para as doações a partir de R$ 25, o apoiador ganha recompensas como camisetas exclusivas, uma cartela de tatuagens inéditas, tatuagens nas novas cores — roxo e laranja — e até descontos no treinamento que a organização oferece contra o assédio, para bares, casas de shows e estabelecimentos de lazer que vendem bebidas alcóolicas.

Porém, a campanha só será possível se a meta for batida. A ideia é levantar R$ 15,7 mil, que será investido na produção de 5 mil tatuagens temporárias. Se a meta não for atingida, o dinheiro dos colaboradores será devolvido. “Por isso, a ajuda de todos é fundamental”, diz Julia Parucker, fundadora e diretora da organização. "A força do movimento vem crescendo a cada ano, e agora, mais do que nunca, é essencial a participação de todos, empresas, movimentos sociais, blocos, folionas e foliões de todo o Brasil. Estamos convidando todos a se unirem a nós para tornar o carnaval 2025 um marco na segurança, respeito e igualdade de gênero, mas também para lembrar que a luta pela igualdade de direitos é diária e coletiva", complementa.

Sobre a organização

A Não é Não! É uma organização nacional que existe para combater o assédio e promover a igualdade de gênero, o respeito e a liberdade de todas as mulheres. Desde 2017, milhões de pessoas foram impactadas com suas ações e campanhas, incluindo a distribuição de quase 400 mil tatuagens temporárias com a frase "Não é Não!"

Na última campanha, em 2020, a Não é Não! esteve presente em 16 estados e no Distrito Federal. No total, foram feitas 15 campanhas de financiamento coletivo naquele ano e um montante de R$104.456,00 foi arrecadado, com o apoio de 1.874 colaboradores. Quase 400 mil tatuagens foram distribuídas gratuitamente nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Piauí, Paraíba, Ceará, Maranhão, Pará, Amazonas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás e Distrito Federal.

Protocolo Não é Não

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, no fim de 2023, sem vetos, o projeto de lei que cria o protocolo "Não é Não", de combate e prevenção à violência contra a mulher em ambientes nos quais sejam vendidas bebidas alcoólicas — como casas noturnas, boates e espetáculos musicais e esportivos. O projeto é de autoria da deputada Maria do Rosário (PT-RS) e tem por objetivo garantir o atendimento de vítimas de assédio, e outros tipos de violência, em locais onde sejam vendidas bebidas alcoólicas. Define uma série de medidas a serem adotadas pelos estabelecimentos para preservar a integridade da mulher.



Como colaborar



Campanha Não é Não! de Financiamento Coletivo - Carnaval 2025

De 22/1 a 10/2

Onde apoiar: https://benfeitoria.com/projeto/naoenao2025