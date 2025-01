Banhistas são atacados por peixes-espadas no Rio de Janeiro

Imagens que circulam nas redes sociais mostram as vítimas, já na areia da praia, tentando conter o sangramento com os recursos disponíveis - (crédito: Reprodução/Rio das Ostras em Foco)

Um cardume de peixes-espadas atacou banhistas na Praia do Remanso, em Rio das Ostras (RJ). De acordo com a Secretaria de Saúde do município ao Correio, sete pessoas ficaram feridas. As vítimas foram encaminhadas ao Pronto Socorro Municipal de Rio das Ostras e já receberam alta.

As vítimas são todos jovens e adolescentes e foram atingidos nos pés e nas pernas. Os ferimentos foram de 6cm a 8cm. "Embora a equipe estivesse preparada, não foi necessário uso de materiais para contenção de hemorragia", afirma a nota enviada pela prefeitura.

Segundo a prefeitura, esta época do ano é de reprodução dos peixes-espadas neste período os machos ficam mais agressivos.

O caso ocorreu na segunda-feira (20/1). Imagens que circulam nas redes sociais mostram as vítimas, já na areia da praia, tentando conter o sangramento com os recursos disponíveis.