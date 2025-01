Teto de shopping desaba em São Paulo após fortes chuvas

"(o shopping) Esclarece ainda que as medidas necessárias estão sendo tomadas pelas equipes do shopping, e as áreas serão liberadas em breve", afirmou. - (crédito: Reprodução instagram)

Uma parte do teto interno do Center Norte Shopping de São Paulo caiu na tarde desta sexta-feira (24/1) após fortes chuvas atingirem a capital paulista. O desabamento não deixou nenhuma vítima e a área segue interditada para manutenção.

Em nota ao Correio, a administração do empreendimento comercial relatou que as chuvas causaram um vazamento na estrutura do prédio e foi preciso isolar alguns locais. "(o shopping) Esclarece ainda que as medidas necessárias estão sendo tomadas pelas equipes do shopping, e as áreas serão liberadas em breve", afirmou.

Mesmo com o alto volume de chuva e o desabamento, não houve ferimentos entre pessoas que estavam no local. Dados do próprio empreendimento afirmam que 80 a 120 mil pessoas acessam o prédio por dias. Leia a nota na íntegra:



"O Shopping Center Norte informa que as fortes chuvas desta tarde provocaram vazamento e isolamento de algumas áreas pelo empreendimento. Esclarece ainda que as medidas necessárias estão sendo tomadas pelas equipes do shopping, e as áreas serão liberadas em breve. O shopping reitera que apesar do ocorrido com o alto volume e força das chuvas, não houve incidentes com vítimas.”

Chuvas em SP



A Defesa Civil de São Paulo emitiu hoje um "alerta severo" para chuvas na capital, com rajadas de vento e risco de alagamento. Volume alto de chuva causou alagamentos, quedas de árvores e paralisação da linha de trem 7-Rubi da CPTM e da Linha 1-Azul do metrô. Os bairros Santana e Tucuruvi, Zona Norte da cidade, estão alagados. A Enel afirma que 121 mil imóveis estão sem energia.

