Morre bebê de grávida mantida viva por aparelhos em Mato Grosso

Joyce Sousa Araújo, de 21 anos, morreu no dia 1º e estava sendo mantida por aparelhos pelo bebê - (crédito: Arquivo pessoal)

Morreu na madrugada deste sábado (25/1) o bebê de Joyce Sousa Araújo, 21 anos, que estava sendo mantida viva por aparelhos após sofrer um aneurisma em 20 de dezembro. O recém-nascido, batizado com o nome de Adryan Miguel Sousa Borges, nasceu na manhã desta sexta (24).

O bebê morreu um dia após o nascimento. Ele chegou a ficar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal, mas não resistiu. Em nota, a Santa Casa de Rondonópolis, em Cuiabá, hospital onde Joyce estava, lamentou a morte do menino.

"Apesar de todos os recursos médicos e assistenciais terem sido empregados para oferecer à criança as melhores chances de sobrevivência, a prematuridade extrema tornou o quadro irreversível", diz o comunicado.

"Neste momento de tristeza e dor, a Santa Casa de Rondonópolis se solidariza com a família, reafirmando nosso compromisso com a humanização do cuidado e oferecendo todo o apoio necessário aos familliares. Nossos mais sinceros sentimentos".

Morte de Joyce

Joyce passou mal em 20 de dezembro do ano passado. Ela foi para o hospital, onde foi internada. Em poucos dias, a jovem foi transferida para Rondonópolis.

Durante o atendimento, foi diagnosticado um aneurisma cerebral. Joyce passou por cirurgias para aliviar a pressão no cérebro, mas teve a morte cerebral declarada em 1º de janeiro de 2025.

Joyce e o marido, João Matheus Silva, de 23 anos, estavam juntos há seis anos e têm duas filhas, de três e sete anos. A família mudou-se de Tocantins para o Mato Grosso em busca de oportunidades de trabalho. João trabalha como ajudante em uma ferrovia, enquanto Joyce era vendedora antes da gravidez.