Brasileira encontrada na África do Sul: 'está muito machucada', diz ministra da Igualdade Racial

Neste domingo (26), a pesquisadora e influenciadora brasileira Caroline Amanda Lopes Borges foi encontrada pela polícia na África do Sul. Ela havia pedido socorro em uma live na noite do último sábado (25). A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, afirmou em publicação nas redes sociais que a brasileira não corre risco de vida, mas que está muito machucada.

A ministra também informou que há uma investigação policial em andamento, em colaboração com as autoridades da África do Sul e com acompanhamento da Polícia Federal.

Caroline foi localizada em um hospital de Joanesburgo, com a perna imobilizada e hematomas, segundo informações do O Globo.

A Ministra das Mulheres, Aparecida Gonçalves, declarou que o governo federal irá acompanhar os próximos passos do caso. “Seu retorno ao Brasil, sua recuperação e, principalmente, sua segurança”, mencionou em post nas redes sociais.

Caroline está fazendo um intercâmbio no país. A agência que ela contratou, Brafika Viagens – Agência de AfroTurismo, anunciou que a pesquisadora está “ciente e acompanhada pela embaixada brasileira”.

A agência também informou em seu anúncio que a brasileira está com a perna esquerda imobilizada e hematomas nas mãos e nos braços. “Ainda não se têm informações detalhadas sobre o que aconteceu com ela”, publicou a empresa de intercâmbio.

Entenda

Na live de ontem, em que pediu socorro, Caroline Amanda contou que estava sofrendo violência sexual e sendo torturada. Ela também relatou estar com a perna quebrada.

A live durou cerca de 20 minutos, segundo Thalma de Freitas, amiga de Caroline, que pediu ajuda nas redes sociais para encontrá-la. A informação era de que Caroline estava em um estacionamento de um shopping no país sul-africano.

Quando soube do desaparecimento da pesquisadora, a ministra Anielle Franco afirmou que providências estavam sendo tomadas.