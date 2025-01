Avião da FAB decola de Manaus com imigrantes brasileiros deportados dos EUA

A aeronave KC-30, do Segundo Esquadrão do Segundo Grupo de Transporte, decolou de Manaus às 16h40 deste sábado (25/1) - (crédito: FAB/Divulgação)

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), a aeronave KC-30, do Segundo Esquadrão do Segundo Grupo de Transporte, decolou de Manaus às 16h40 deste sábado (25/1) transportando brasileiros deportados dos EUA.

O destino da aeronave é o Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte (MG), desembarque original do voo lançado pelos EUA. A aeronave norte-americana apresentou problemas técnicos ao pousar para abastecer na capital amazonense e não conseguiu seguir para BH. O pouso do avião da FAB está previsto para às 21h.

Entre os passageiros deportados dos EUA como imigrantes ilegais, estavam 88 brasileiros que chegaram ao país algemados nas mãos e nos pés. O transporte da FAB e cuidados de saúde foram proporcionados após o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, informar a situação ao presidente Lula neste sábado (25/1).

A deportação faz parte de um esforço implementado pelo presidente Donald Trump (Republicanos) desde a posse presidencial, na segunda-feira (20/1), que destaca discurso contra imigrantes. O governo norte-americano passou a permitir que pessoas em situação ilegal sejam presos em escolas e igrejas.