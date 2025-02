Primeiro registro artístico de beijo pode ter sido uma pintura rupestre, diz ICMBio

O primeiro registro artístico de beijo da humanidade pode ter ocorrido no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O parque é um dos maiores e mais longevos sítios arqueológicos das Américas, além de possuir o maior número conhecido de pinturas rupestres do continente — com pinturas datadas em até 50 mil anos atrás.

O ICMBio pontuou nas redes sociais que pesquisadores acreditam que a pintura rupestre, localizada no parque, que mostra duas pessoas "tocando cabeças", pode ser uma das primeiras representações de um beijo.

O parque abriga cerca de 35 mil desenhos rupestres em mais de 1.300 sítios arqueológicos, os quais registram a presença do homem pré-histórico no continente americano.

“As pinturas não só retratam aspectos cotidianos, como caça e rituais, mas também mostram interações afetivas e sociais, como registros de atos sexuais, beijos e abraços”, informou o ICMBio.

Conforme informações do Instituto, as pinturas foram feitas com pigmentos naturais, como óxidos de ferro e carvão, e possuem boa durabilidade graças ao clima seco e às características das rochas areníticas do local.

O volume de registros rupestres no parque do Piauí foi reconhecido como Patrimônio Mundial, em 1991.