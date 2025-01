Policial é morto a tiros na zona sul do RJ; ele estava a caminho do trabalho

Na manhã deste domingo (26), o policial militar Marcos Paulo Freire de Azevedo foi morto a tiros no Aterro do Flamengo, Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele estava a caminho do trabalho, no 19º BPM (Copacabana), quando foi atingido pelos disparos. O agente foi assassinado dentro de um Jeep Compass branco.

Segundo a PM do RJ, agentes do 2º BPM (Botafogo) foram acionados para atender a uma ocorrência de roubo na Avenida Infante Dom Henrique, na altura do bairro da Praia do Flamengo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Lá, os policiais constataram a morte do homem por disparos de arma de fogo, identificado posteriormente como o policial Marcos Paulo.

A área foi isolada e o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

O militar ingressou na Corporação em setembro de 2012. Marcos Paulo deixa um filho de 16 anos.

A PM do RJ informou, em nota, que, até o momento, não há informações sobre o enterro do policial.