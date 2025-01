Homem é encontrado morto dentro de casa em Belo Horizonte

Um homem, de 22 anos, foi encontrado morto com ferimentos de bala de arma de fogo dentro de casa, no bairro Conjunto Paulo VI, na região Nordeste de Belo Horizonte, na tarde dessa segunda-feira (27/1).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a equipe foi acionada após uma denúncia anônima sobre disparos de arma de fogo na região da Rua das Almas. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o homem no interior da casa, sem sinais vitais aparentes.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito. O médico de plantão identificou que o corpo tinha várias lesões compatíveis com ferimentos causados por arma de fogo.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) também esteve no local e constatou várias perfurações no corpo, mas não foi possível precisar a quantidade. A equipe também encontrou estojos de calibre 9 milímetros na cena do crime.

A mãe do jovem acompanhou a ocorrência e forneceu as informações necessárias para a identificação do homem. No entanto, ela não relatou as possíveis motivações do homicídio aos militares.

O corpo foi removido pelo Rabecão e as investigações seguem com a Polícia Civil.