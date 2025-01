Homem é preso após enterrar corpo da avó no quintal

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu em flagrante, na sexta-feira (24/1), Paulo Cesar Pereira Junior, 34 anos, acusado de enterrar o cadáver da avó no quintal de casa. O crime aconteceu no município de Mesquita, localizado na Baixada Fluminense.

A investigação iniciou após um amigo da família ter relatado que Paulo enterrou a avó no cemitério da região, porém a informação foi negada pela administração. Na casa do acusado, policiais encontraram um monte de terra batida no chão, com uma camada cimento fresco. Após ser questionado, Paulo confessou o crime.

O corpo de Adélia de Barros Silva, 83 anos, havia sido enterrado enrolado em um lençol. Paulo foi encaminhado para a delegacia, acusado pelo crime de ocultação de cadáver. Policiais acreditam que a idosa morreu por causa naturais na quarta-feira (22/1).

*Estagiário sob a supervisão de Jaqueline Fonseca