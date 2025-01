Empresário pega moto por aplicativo e desaparece ao sair do Galeão

Empresário some após deixar aeroporto do Galeão; polícia investiga - (crédito: Foto: Reprodução / Redes sociais)

A Polícia Civil está em busca do empresário Alex Nascimento, desaparecido desde a última segunda-feira (27/1), após sair do Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador. Ele, que é dono de uma empresa de engenharia, foi visto pela última vez ao deixar uma obra no local.

De acordo com familiares, Alex pegou uma corrida de moto por aplicativo com destino ao Shopping Via Brasil, em Irajá. A esposa do empresário confirmou o trajeto por meio do recibo da viagem enviado por e-mail. No entanto, ele não retornou para casa, em Miguel Couto, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Polícia busca empresário Alex Nascimento, desaparecido após sair do Galeão em moto por app. (foto: Foto: Reprodução)

O caso foi registrado na 58ª DP (Posse) e será encaminhado ao Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). A polícia já realiza diligências para localizá-lo.