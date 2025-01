PF deflagra operação contra fraude para obtenção ilegal de aposentadorias

Uma ação deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (29/1) apura um esquema de obtenção ilegal de aposentadorias. As diligências apontam que os criminosos usaram documentos falsificados para liberar os benefícios.

Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Barra do Garças (MT), Piranhas (GO) e no Distrito Federal. As ordens para o cumprimento das diligências foram expedidas pela Justiça Federal.

As equipes policiais da Operação Sangradouro II saíram às ruas nas primeiras horas do dia e apreenderam armas, munições e dinheiro em espécie nos endereços ligados aos suspeitos.

As investigações tiveram início em 2023 e apontam o envolvimento de servidores da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e de lideranças indígenas nas práticas ilegais.

A PF aponta que o esquema conseguiu liberar 552 aposentadorias de pessoas que se passaram por integrantes de comunidades indígenas. O prejuízo aos cofres públicos pode ter passado de R$ 64 milhões.