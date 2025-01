Brasil vê como positiva a proposta da Argentina de construir muro na fronteira

A construção de um muro na fronteira da Argentina com o Brasil foi bem recebida pelo Ministério da Justiça brasileiro, que vê a medida como um reforço no controle da divisa entre os países.

As declarações da ministra da Segurança da Argentina, Patricia Bullrich, que afirmou na terça-feira (28/1) que pretende fortalecer a fiscalização na fronteira com a Bolívia, seguido do Brasil, foram recebidas pelo ministro da Justiça e Cidadania, Ricardo Lewandowski, como positivo.

O ministro comentou, durante entrevista coletiva, no mesmo dia do anúncio argentino, que tem participado das reuniões do Mercosul e que a relação com a Argentina, assim como com outros países do bloco, é baseada na cooperação.

“Temos tido uma cooperação com a Argentina, com o Paraguai, muito positiva, muito boa, sobretudo no controle das fronteiras. Entendemos que o que a ministra da Argentina pretende é reforçar o controle das fronteiras e, nesse sentido, até colabora conosco”, afirmou Lewandowski.

De acordo com o projeto anunciado pela Argentina, um muro de 200 metros de extensão será erguido na fronteira com a Bolívia. Após essa construção, o plano será expandir a medida para a fronteira com o Brasil.

“Além da Bolívia, planejamos expandir para outros pontos de fronteira. Agora, vamos para a fronteira em Misiones com o Brasil, que é uma região onde há muitas entradas a pé, e onde já tivemos assassinos e problemas”, declarou a ministra Patricia Bullrich.

