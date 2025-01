Policial morre baleado durante megaoperação em comunidades do RJ

Morte de policial ocorreu durante operação n Complexo de Israel, que abrange os bairros de Vigário Geral, Cordovil, Brás de Pina e Parada de Lucas - (crédito: Divulgação/Polícia Militar do Rio de Janeiro)

Um policial militar morreu após ser baleado durante uma megaoperação no conjunto de comunidades conhecido como Complexo de Israel, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (31/1). O PM chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas não resistiu aos ferimentos. O nome do policial ainda não foi divulgado pela corporação.

A Polícia Militar informou que policiais do Centro de Operações Especiais realiza uma operação no Complexo de Israel, que abrange os bairros de Vigário Geral, Cordovil, Brás de Pina e Parada de Lucas. O objetivo da ação policial é impedir o avanço da facção criminosa Terceiro Comando Puro. Tiroteios fizeram com que a Avenida Brasil fosse interditada.

Policiais do #COE iniciaram, nesta manhã (31), uma operação no conjunto de comunidades que integram o chamado Complexo de Israel, nos bairros de Vigário Geral, Cordovil, Brás de Pina e Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio de Janeiro. pic.twitter.com/tWZCckkHL0 — @pmerj (@PMERJ) January 31, 2025

Segundo a PM, barricadas colocadas nas ruas das comunidades do Complexo de Israel para dificultar a circulação dos policiais estão sendo retiradas com o auxílio de uma restroescavadeira. Além disso, três fuzis, três granadas e grande quantidade de drogas (não especificada) foram apreendidos. Ao todo, cinco pessoas foram presas.

"A ação desta sexta-feira (31/1) reforça a presença policial e a segurança na região", disse a Polícia Militar.