Vídeo mostra momento em que ônibus bate em patrulha

Uma patrulha da Guarda Municipal de Belo Horizonte foi atingida por um ônibus, por volta das 23h dessa quinta-feira (30), quando saía da Rua São Paulo em direção a Avenida Afonso Pena, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Três agentes ficaram feridos.

Imagens do circuito de segurança mostram que a viatura com o giroflex ligado ultrapassa o sinal vermelho e é atingida pelo coletivo da linha 3848 (Água Limpa - BH), que seguia pela Avenida Afonso Pena em direção à rodoviária.

O impacto fez o veículo da Guarda Municipal rodar na pista. Ao Estado de Minas, o motorista do ônibus relatou que alguns veículos menores conseguiram frear, mas ele não. Nenhum passageiro do coletivo ficou ferido.

Os três guardas feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e encaminhados para atendimento hospitalar. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, depois de medicados, os agentes foram liberados. Um quarto guarda, que dirigia a viatura, não apresentou ferimentos.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar. Ainda conforme a PBH, as circunstâncias do acidente serão apuradas pelos órgãos de segurança. O Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.