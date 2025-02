Turista argentino que estava desaparecido há cinco dias é encontrado morto em SC

Frederico Bruni, turista argentino que estava desaparecido há três dias em São Bonifácio, no interior de Santa Catarina foi encontrado morto. O corpo foi localizado pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina (CBMSC) às margens do Rio Poncho.

Conforme informado pelo CBMSC, o corpo estava em uma área de vegetação densa, que é frequentada usada por turistas, embora apresente perigos em função da forte correnteza do rio.

Frederico Bruni tinha 31 anos e morava em Buenos Aires. Ele estava acampando perto da Cachoeira do Sony, área rural de São Bonifácio (SC) e havia feito contato com a família pela última vez no dia 27 de janeiro.

O Correio procurou a Polícia Civil de Santa Catarina para obter detalhes sobre a investigação, mas não tivemos retorno.