Mistério em Santa Maria: após 2 meses, mulher desaparecida é encontrada em SP

Um mistério de dois meses e 20 dias que intrigou até a polícia teve um desfecho no final da noite dessa sexta-feira (31/1). Depois de um desaparecimento suspeito, sem pistas, imagens ou testemunhas, Kelly Patrícia Alves Pereira, 42 anos, foi encontrada na Grande São Paulo. A mulher sumiu na tarde de 11 de novembro de 2024 ao sair de Santa Maria (DF) na companhia do namorado, Eduardo Rodrigues de Sousa, 33. Não há informações se Eduardo foi localizado.

A informação sobre o paradeiro de Kelly foi repassada ao Correio por uma das filhas dela, Nayara Pereira Neto, 25. A jovem recebeu a ligação da Casa de Conveniência Porto Seguro (AEB), entidade que atende e recebe pessoas em situação de vulnerabilidade social. Segundo Nayara, a funcionária da associação disse que Kelly estava do outro lado da ligação e perguntou se poderia falar com a filha. “Ela (mãe) estava calma e disse que queria vir embora para casa”, contou.

A filha não teve muito tempo para conversar com a mãe e, por isso, não sabe dizer os motivos que a levaram a ir para outro estado. “Vamos mandar a passagem de ônibus para amanhã (sábado). Ela deve chegar domingo e vamos conversar”, relatou aliviada.

Por mais de dois meses, a família de Kelly e Eduardo visitaram hospitais, IML e regiões de matas em busca de notícias sobre o paradeiro do casal. A reportagem tenta informações sobre Eduardo. Não se sabe, ainda, se o rapaz está na mesma casa abrigo que Kelly. Um inquérito para apurar as circunstâncias do desaparecimento segue em aberto na 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O fato



Nas semanas que antecederam o desaparecimento, Kelly e Eduardo passaram a dormir na casa de um amigo de Eduardo, também em Santa Maria.

O último contato de Kelly com os familiares foi no final da manhã do dia 11 de novembro, quando ela enviou uma mensagem à filha pelo celular do amigo de Eduardo. Na mensagem, perguntou se as crianças estavam bem e disse que retornaria para a casa à tarde.

Antes do sumiço, Kelly mencionou que se hospedaria na casa de uma amiga em Santa Maria Norte junto a Eduardo. Contudo, a mulher confirmou que o casal nunca chegou ao local. Os dois saíram da QR 204.