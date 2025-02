Padre Fábio de Melo anuncia pausa na carreira musical para tratar depressão

No comunicado do artista, ele agradeceu os fãs e a equipe pelo carinho - (crédito: Kleber Pereira/Divulgacao)

O padre Fábio de Melo usou as redes sociais, na madrugada de sábado (1º/2), para anunciar uma pausa na carreira de cantor. O motivo da momentânea interrupção na carreira será um tratamento para a depressão.

"A minha recuperação não está sendo fácil, ainda estou me sentindo muito debilitado emocionalmente, mas vou cumprir minha agenda até domingo […] e depois fazer uma pausa para intensificar o tratamento“, comentou o religioso.

Ele agradeceu os fãs e sua equipe pelo carinho, Fábio de Melo relatou que, no show desta sexta-feira (31/1) realizado em Murici, Alagoas, ele chegou desanimado e triste, mas que foi contagiado pela energia do público.

“Tinha muita gente, a praça estava lotada e todo mundo cantou, do início ao fim. Também havia cartazes de manifestação, de amor, de carinho, dizendo que estão rezando por mim. O sentimento com que termino o dia hoje é de um dia difícil, de deslocamento, porque sair de casa para mim não está sendo fácil, mas termino o dia com muita gratidão”, afirmou o padre.

A pausa do padre Fábio de Melo começará a partir desta semana. Isso porque, no domingo (2/2), o padre fará uma apresentação em Santo Amaro, na Bahia.