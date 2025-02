Acusado de ser um dos maiores traficantes do País fez harmonização para mudar rosto

Denunciado pelos crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa, contrabando e lavagem de dinheiro, ele tinha ordens de prisão pendentes expedidas pela Justiça Federal do Rio e do Paraná desde fevereiro de 2022, quando conseguiu fugir da mesma PF - (crédito: Divulgação Polícia Federal)

Foragido há quase três anos, Lindomar Reges Furtado, de 45 anos, considerado pela polícia um dos maiores traficantes de cocaína do Brasil, foi preso neste domingo, 2, pela Polícia Federal em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. Ele usava nome falso e havia mudado significativamente sua fisionomia. A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Furtado.

Denunciado pelos crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa, contrabando e lavagem de dinheiro, ele tinha ordens de prisão pendentes expedidas pela Justiça Federal do Rio e do Paraná desde fevereiro de 2022, quando conseguiu fugir da mesma PF.

Naquela ocasião, a PF promoveu uma operação chamada Turfe para desarticular uma quadrilha responsável por adquirir drogas em países produtores (Bolívia, Peru e Colômbia) e comercializá-las no mundo. No decorrer da investigação foram apreendidas mais de oito toneladas de cocaína e cerca de R$ 11 milhões do grupo de criminosos.

Furtado era apontado como o líder desse bando, mas conseguiu fugir de casa, em um condomínio de luxo em Hernandárias, no Paraguai, menos de um minuto antes da chegada da PF. A mulher dele, também procurada, o acompanhou na fuga. Ela se entregou à PF em agosto de 2024 e atualmente está em liberdade provisória, sendo monitorada por tornozeleira eletrônica.

Depois dessa fuga, Furtado realizou procedimentos estéticos - fez implante capilar e harmonização facial - e conseguiu documentos com o nome de Fabiano.

Após um trabalho de inteligência, policiais federais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) conseguiram localizá-lo nessa casa no Recreio dos Bandeirantes. Furtado foi encaminhado ao sistema prisional do Estado do Rio, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Depois da prisão, o Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Federal obteve mandado de busca e apreensão para o imóvel onde Furtado foi encontrado. Durante a diligência, foram apreendidos R$ 55 mil em espécie, além de joias e documentos.