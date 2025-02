Torcedores do Vila Nova, de Goiás, agridem motociclista antes do jogo

Torcedores do Vila Nova agrediram um motociclista com socos, chutes e golpes de capacete na tarde de domingo (2/2), na cidade de Trindade (GO). O caso aconteceu em um cruzamento da cidade no dia em que o clássico jogou contra o Goiás.

Em um vídeo, um homem é visto tentando arrastar uma moto até ser surpreendido por torcedores, que passaram a desferir golpes contra o motociclista e tentavam danificar o veículo. Fogos de artificio são lançados contra os agressores, que fogem do local. As imagens ainda mostram a vítima se levantado e resgatando a moto.

Segundo o g1, um dos suspeitos confirmou à Polícia Militar que as agressões foram pela vítima ser um torcedor do time rival. Durante a partida do Vila Nova, os suspeitos foram localizados e detidos, sendo encaminhados para uma delegacia, onde estão à disposição do Poder Judiciário.

O Vila Nova Futebol Clube ainda não se manifestou sobre o caso. O Correio entrou em contato com a Polícia Militar de Goiás, mas não obteve retorno até a publicação da matéria. Em caso de resposta, o texto será atualizado.

*Estagiário sob a supervisão de Jaqueline Fonseca