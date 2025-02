Secretaria de Estado da Educação de Goiás se pronuncia sobre morte de professor

O professor Antônio Carlos de Souza morreu na manhã desta quarta (5/2). Ele pilotava uma moto na avenida 85, em Goiânia (GO), e foi atropelado por um carro no corredor. Segundo o Jornal Anhanguera, o corpo da vítima atingiu uma árvore. Antônio foi socorrido, mas não resistiu.

A Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc/GO), informou que a gestora da unidade escolar onde o professor lecionava alertou o órgão sobre o acidente, que acionou a equipe multiprofissional do Núcleo de Segurança e Saúde do Servidor e do Estudante, formada por psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais da área de saúde.

“Por meio dessa equipe multiprofissional, a Seduc/GO está dando todo o suporte necessário à família da vítima, acompanhando os trâmites para o velório e sepultamento do corpo”, comunicou.

“Em relação aos alunos, como eles já estavam se encaminhando para a unidade escolar, a Seduc/GO decidiu enviar a equipe de profissionais do Núcleo de Segurança e Saúde do Servidor e do Estudante para dar apoio psicológico e emocional tanto para os colegas de trabalho de Antônio quanto para os alunos”, completou a Seduc.