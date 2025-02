DF tem emprego para professor e analista de RH com salário de R$ 3 mil

As agências do trabalhador do Distrito Federal iniciam a semana com 491 vagas de emprego para candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência. As oportunidades desta segunda-feira (3/2) incluem cargos com salários de até R$3 mil, além de vagas exclusivas para pessoas com deficiência.



Os maiores salários são para analista de recursos humanos, no Guará II, e professor de escolinha (maternal), no Núcleo Bandeirante, ambos com remuneração de R$3 mil. Já as funções com mais vagas são para consultor de vendas, em Ceilândia Sul, e operador de caixa, no Riacho Fundo II, cada uma com 30 oportunidades. A primeira com pagamento no valor de R$1.518, e a segunda, R$1.606.



Interessados podem cadastrar o currículo pelo aplicativo Sine Fácil ou comparecer a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h. Empresas que desejam anunciar vagas podem procurar atendimento presencialmente, pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br ou pelo Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).